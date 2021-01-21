В Челябинскую область прибыл новый начальник ФСБ

Дмитрий Иванов приступил к исполнению обязанностей 21 января. Фото: Riatomsk.ru
Новым начальником УФСБ по Челябинской области стал генерал-майор Дмитрий Иванов. В четверг, 21 января, он приступил к работе, сообщили в пресс-службе ведомства.
На должность начальника регионального УФСБ Дмитрий Иванов назначен приказом президента 22 декабря 2020 года. С 2016 года генерал-майор возглавлял управление ФСБ в Томской области.
— Иванов Дмитрий Валерьевич имеет государственные награды, — добавили в пресс-службе УФС по Челябинской области.
Прежний руководитель, генерал-лейтенант Сергей Сизов, назначен на высшую воинскую должность начальником УФСБ России по Новосибирской области.
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