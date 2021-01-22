Главный онколог Челябинской области претендует на пост ректора Южно-Уральского медицинского университета

Андрей Важенин — основной претендент на этот пост ректора ЮУГМУ. Фото: Минздравствуйте / t-me.org

Главврач челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин примет участие в выборах ректора Южно-Уральского медицинского университета. Эту информацию в пятницу, 22 января, на брифинге подтвердила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— Андрей Владимирович принял решение принять участие в конкурсе на пост ректора ЮУГМУ, — рассказала Ирина Гехт. — Он планирует подать документы до 3 февраля. Сам конкурс пройдет в апреле.

По словам Ирины Гехт, власти региона хотят, чтобы вуз возглавил практик и клиницист.

— С Ильей Волчегорским (нынешний ректор медицинского вуза, — прим. автора) есть понимание, он остается в команде, — добавила Ирина Гехт.

Кто станет новым руководителем онкодиспансера, первиый вице-губернатор не сказала. Но отметила, что вопроса о невозможности найти замену Андрею Важенину не стоит, так как специалист за годы работы воспитал плеяду талантливых врачей-практиков. До результатов выборов ректора медицинского университета Андрей Важенин продолжит работать в учреждении.

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России Андрей Важенин родился в семье врачей 18 марта 1958 года в Челябинске. После окончания в 1981 году Челябинского государственного медицинского института остался в клинической ординатуре на кафедре онкологии. В 1983 году начал работу в Челябинском областном онкологическом диспансере в качестве радиационного онколога. Неоднократно проходил подготовку в ведущих онкологических и радиологических центрах России, США и Европы.

Андрей Важенин прошел все ступени профессионального роста врача – от клинического ординатора до главного врача Челябинского областного онкологического центра. Онкоцентр он возглавил в 1998 году. Важенин является инициатором, автором, разработчиком и участником целого ряда масштабных и уникальных научно-практических конверсионных работ. Под его руководством построен и запущен первый вне Москвы и Санкт-Петербурга центр позитронно-эмиссионной терапии. В 2011 году освоена работа на комплексе «Кибер-нож».

Дети Андрея Важенина продолжают его дело и трудятся врачами, специализируются в области лучевой терапии и диагностической радиологии. Дочь – доктор медицинских наук, доцент, сын - аспирант.

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