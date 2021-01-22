Челябинская область получит еще 55 600 доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область придет еще 55 6000 вакцин от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области на сегодняшний день сделали прививку от коронавируса 11 823 человека. На следующей неделе в регион поступит еще 55 600 доз вакцины «Спутник V». Об этом в пятницу, 22 января, сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

— Соответственно готовимся к вакцинации, — рассказала Ирина Гехт. — С 1 февраля будут открыты слоты на Госуслугах для записи на прививку. Работаем с населением по записи желающих.

По словам Ирины Гехт, самый высокий процент иммунизации в группах риска — среди медиков, педагогов и соцработников. Самый низкий — на предприятиях, где люди соблюдали режим ограничений и меры профилактики распространения инфекции, и они в приоритете.

— Сегодня плотно работаем с предприятиями по вакцинации сотрудников: «ММК» В Магнитогорске, «ЧКПЗ», «ЧТПЗ» и «Мечел» — в Челябинске, — добавила первый вице-губернатор.

Также прививку смогут сделать за счет квоты министерства здравоохранения Челябинской области жители закрытых городов, хотя они подведомственны ФМБА России. Это, как сказала Гехт, позиция губернатора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru