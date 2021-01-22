На загородные трассы Челябинской области вывели дополнительные экипажи ГИБДД

Автомобилистов предупреждают, что в ближайшее время в области ухудшится погода. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области сегодня ночью ударит мороз до -34 градусов. Кроме того, в горнозаводской зоне ожидается сильный снегопад. В связи с этим дорожники и ГИБДД просят водителей воздержаться от дальних поездок. На М-5 уже вывели дополнительные экипажи ГИБДД. Они помогут водителям в непредвиденных ситуациях, а также будут обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники.

— Госавтоинспекция обращается к водителям — по возможности откажитесь от дальних поездок! В случае необходимости, отправляясь в путь, заранее продумайте свой маршрут, проверьте исправность транспортного средства, заправьте свой автомобиль, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос, — призывают в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водителей просят соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров на дороге.

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