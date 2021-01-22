Челябинск встал в 9-балльных пробках в пятничный час пик

Водители стоят в пробках почти во всех районах города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в пятницу, 22 января, заторы на дорогах Челябинска достигли девяти баллов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 18:45, в разных частях города произошло 14 ДТП.

Сейчас особенно сильные заторы на следующих участках: по улице Худякова в сторону плотины, на Свердловском проспекте в сторону выезда — до проспекта Победы, на перекрестке проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев в сторону Северо-Запада. Везде водители стоят из-за ДТП.

Скриншот: Яндекс.Пробки

Напомним, на загородные трассы Челябинской области сегодня вывели дополнительные экипажи ГИБДД из-за непогоды. В ближайшее время погода сильно ухудшится, ожидаются мороз и снегопад. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

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