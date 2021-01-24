В Челябинске скончался известный промышленник и общественный деятель

Александр Федоров занимает 50 строчку в рейтинге «Форбс» «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2020 ». Фото: Cheladmin.ru
В Челябинске на 69 году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель Александр Федоров. Об этом сообщает правительство региона.
— Вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с родным Челябинским трубопрокатным заводом, куда он пришел сразу после студенческой скамьи. Прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «ЧТПЗ», последние годы возглавлял совет директоров предприятия, — говорится в сообщении правительства.
В правительстве добавили, что во многом благодаря Александру Федорову ЧТПЗ первым в стране внедрил технологии «Белой металлургии».
Александр Федоров был вице-президентом ЧРОР «Союз промышленников и предпринимателей», инициатором ряда благотворительных проектов. В течение пяти созывов он представлял интересы избирателей Ленинского района в Законодательном Собрании Челябинской области.
— Уход Александра Анатольевича Федорова — огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в сердцах его соратников, коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил, — сообщает правительство региона.
Александр Федоров занимает 50 строчку в рейтинге «Форбс» «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2020 ».
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