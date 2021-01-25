Умер челябинский хирург, работавший в «красной зоне»

Врачу было 59 лет Фото: ГКБ № 8 / vk.com

В Челябинске умер хирург Дмитрий Борисов, заведующий операционным блоком хирургии ГКБ № 8. Он работал врачом на протяжении 33 лет, а в феврале ему должно было исполниться 60.

— Мы потеряли коллегу, не такими печальными новостями хочется делиться, — сообщили в ГКБ № 8. — Большая утрата для нас — как выдающегося врача, так и просто добрейшей души человека.

Дмитрий Борисов был хирургом высшей категории, а также кандидатом наук. Он работал в «красной зоне», однако его смерть не связана с коронавирусом — жизнь врача прервалась из-за остановки сердца.

Дмитрий Борисов заведовал блоком хирургии ГКБ № 8 Фото: ГКБ № 8 / vk.com

Заведующая отделением патологии беременных ГКБ №8 Марина Свежинина выложила пост в социальных сетях, посвященный хирургу.

— Ушел из жизни наш коллега, учитель, друг, хирург с золотыми руками и теплым сердцем. Слезы льются, не хочется верить. Больше не придет на помощь, а ведь столько жизней Вы спасли, — написала врач в своем Instagram.

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