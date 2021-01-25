В челябинской больнице 90-летний пациент покончил с собой

Делом занимаются следователи
Фото: Олег ЗОЛОТО
В челябинской городской больнице № 6 покончил с собой 90-летний пациент. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете.
— По факту смерти проводится проверка, — сообщили старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Мы обратились в пресс-службу ГКБ № 6, чтобы получить комментарий, там попросили прислать официальный запрос. Ответ опубликуем позже.
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