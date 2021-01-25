Власти Челябинска планируют установить памятник царю на Алом Поле

Скульптуру Александра II хотят разместить рядом с церковью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Алом Поле в Челябинске планируют установить памятник Александру II. Мэрия опубликовала постановление, согласно которому 28 января в 15:00 пройдут общественные обсуждения. Результаты поступят Наталье Котовой, а уже после будут принимать решение об установке новой скульптуры.

— Постановляю провести общественные слушания по вопросам об установке мемориального объекта «Памятник Царю-Освободителю Императору Александру II» на территории парка «Алое поле», западнее Александро-Невской церкви, — говорится в постановлении.

Помимо этого, челябинцам предлагают обсудить устновку стелы «Город трудовой доблести» на бульваре Славы и мемориальной доски Владимиру Чемоданову на фасаде школы № 12.

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