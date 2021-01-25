В Челябинской области назначили нового заместителя министра здравоохранения

Татьяна Колчинская раньше работала заместителем главного врача поликлиники ГКБ № 1Фото: gkb1-74.ru

В Челябинской области назначили нового исполняющего обязанности заместителя министра здравоохранения. В должность вступила Татьяна Колчинская, которая до этого работала заместителем главного врача поликлиники ГКБ № 1.

— Назначить и. о. заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Колчинскую Татьяну Петровну, с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца, — говорится в постановлении на сайте Правительства.

Постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, оно вступает в силу с сегодняшнего дня.

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