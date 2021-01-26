Власти рассказали, когда откроют новые корпуса в инфекционной больнице

Три новых корпуса рассчитаны на 54 койки. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Строительство трех новых корпусов на 54 койки областной инфекционной больнице в Малой Сосновке перешло в активную стадию, сообщают в региональном правительстве.

— На сегодняшний продолжаются работы по обустройству фундаментов зданий. Скоро начнется монтаж металлоконструкций, которые уже доставили на стройплощадку. Кроме того, выполнены работы по устройству коммуникаций: проложена большая часть теплотрассы и сети канализации, — сообщают в правительстве региона.

Палаты в новых корпусах будут с выходом на улицу через предбокс — принимать пациентов будут через эти отдельные входы. В палатах и реанимации проведут медицинский газ. Само здание оснастят современными системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой контроля и управления доступом.

Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года. Такие короткие сроки связаны с основной задачей, поставленной перед минздравом, — переход медицинских оргнизаций к плановому оказанию помощи.

Челябинский областной инфекционный центр принял первых пациентов 12 ноября. 11 корпусов распложены на 19 га. С тремя новыми корпусами в режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации можно будет развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации — порядка 280.

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