В Челябинской области от коронавируса умер председатель Контрольно-счетной палаты по Коркинскому району

У Павла Владимировича была насыщенная профессиональная деятельность. Фото: администрация Коркинского муниципального района

Сегодня ночью, 26 января, не стало председателя Контрольно-счетной палаты по Коркинскому району Павла Крымского. Как сообщили в администрации муниципалитета, 60-летний мужчина скончался от коронавируса.

— Павел Владмирович попал в больницу в начале января. До этого никаких симптомов коронавируса не было. Сначала проходил лечение в Коркино, а потом его перевели в Челябинск, в ОКБ № 2, — сообщила помощник главы Коркинского муниципалитета Мария Сейидова.

У Павла Владимировича была насыщенная профессиональная деятельность. Он работал в коркинском горкоме КПСС, налоговой инспекции, долгие руководил отделением по городу Коркино Управления Федерального казначейства по Челябинской области, был заместителем главы администрации Центрального района города Челябинска.

Награжден нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».

— У него прекрасная и большая семья, много друзей и товарищей, которые все его очень любили и ценили, — сообщили в администрации Коркинского района. — Глава Коркинского района Наталья Лощинина и коллектив районной администрации, председатель Собрания Николай Швец и депутаты Коркинского района, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области Виталий Марченков глубоко скорбят по поводу смерти председателя Контрольно-счетной палаты района.

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