Зловоние и горы мусора: приставы добились расчистки заброшенной квартиры в Челябинской области

Летом собственницы привели домой собак и оставили их закрытыми на несколько недель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соседи дома в Миассе Челябинской области не выдержали зловония, который распространялся из одной из квартир. Они обратились в суд, но собственницы — две сестры — убрать самостоятельно многолетний хлам не смогли.

Прошлым летом сестры привели с улицы собак, но вскоре забыли о них, уехав из Миасса на несколько недель. Животные остались в жару без воды и еды, некоторые погибли.

— Дверь пришлось вскрывать, часть собак удалось спасти волонтерам. Жара и нездоровый образ жизни не прошли бесследно и для хозяек квартиры: одна из сестер умерла, вторую направили на восстановление в специализированный диспансер, — сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области. — После курса лечения женщина пошла на контакт с представителями власти и призналась, что сама не состоянии исполнить судебное решение, поскольку объем мусора и нечистот в трехкомнатной квартире был слишком велик.

Пристав-исполнитель обратился во все инстанции. В итоге убирали все вместе: администрация города, управляющая компания, коммунальщики.

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