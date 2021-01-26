Челябинцу выплатили больше 200 тысяч рублей за машину, на которое упало дерево

Машина стояла у дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинцу удалось отсудить ущерб за разбитую машину, когда во дворе дома на нее упало дерево. Добровольно ни город, ни управляющая компания платить не захотели, поэтому мужчина пошел в суд.

Сначала мужчина обратился в управляющую компанию «ДЕЗ Калининского района», поскольку злосчастное дерево стояло у дома. Но в УК ему сообщили, что эта территория не относится к придомовой и направили в администрацию Челябинска. Но и там платить отказались. Мужчина подал в суд на взыскание ущерба 200 тысяч рублей.

— После исследования всех материалов дела решением Советского районного суда Челябинска исковые требования истца были удовлетворены частично, — сообщила консультант суда Дарья Белюшина. — С ООО «ДЕЗ Калининского района» взыскано 201 900 руб., а также судебные расходы в размере 20 127,40 руб. В удовлетворении исковых требований истца к администрации — отказано.

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