Южноуральцы стали легче переносить ковид Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области стало больше бессимптомных заболеваний коронавирусом. Об этом сегодня, 26 января, на брифинге рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Ситуация хотя и остается напряженной, мы наблюдаем снижение заболеваемости. Сокращается число пневмоний, увеличивается количество бессимптомных форм заболевания коронавирусом. Мы видим, что тяжесть заболевания смещается в сторону более легких форм, — сообщил журналистам Ирина Гехт.

По ее словам, это позволяет решать главную задачу — переводить больницы в плановый режим работы. Завтра планируется вывести в плановую работу один корпус ГКБ№8 и еще ряда больниц.

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