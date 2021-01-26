Южноуральцы стали легче переносить ковид
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области стало больше бессимптомных заболеваний коронавирусом. Об этом сегодня, 26 января, на брифинге рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
— Ситуация хотя и остается напряженной, мы наблюдаем снижение заболеваемости. Сокращается число пневмоний, увеличивается количество бессимптомных форм заболевания коронавирусом. Мы видим, что тяжесть заболевания смещается в сторону более легких форм, — сообщил журналистам Ирина Гехт.
По ее словам, это позволяет решать главную задачу — переводить больницы в плановый режим работы. Завтра планируется вывести в плановую работу один корпус ГКБ№8 и еще ряда больниц.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru