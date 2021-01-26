Информация об альтернативной вакцине распространилась в социальных сетях Фото: Валентина ВАГАНОВА

Власти Челябинска опровергли слухи о возможности привиться китайской вакциной от коронавируса. В социальных сетях начала распространяться информация, якобы в России появилась альтернативная вакцина, однако заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила, что слухи ничем не подкреплены.

— Я читала, что в Интернете есть очень много предложений по продаже вакцины и по испытанию, надо быть очень осторожным в этом плане, — сообщила Ирина Гехт. — У нас в России зарегистрированы три вакцины: «Вектор», «Спутник V» и вакцина института Чумакова.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов также заверил, что никакой китайской вакцины на территории региона нет.

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