В минобре Челябинской области рассказали, почему часть школьников все еще учится на дистанте

На очное обучение вышли не все Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня на брифинге министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, почему часть школьников учится на дистанте. Причем происходит это периодически: три дня дети ходят в школу, потом два дня сидят на дистанционке, а затем снова идут за парты.

— Такая ситуация связана с ограничениями, поскольку в школах есть возрастные учителя старше 65 лет, — заявил Александр Кузнецов. — По мере снятия ограничений ситуация будет выправляться.

Помимо этого, на брифинге поднялся вопрос о пятидневке. В Челябинской области классы постепенно отказываются от шестидневки, но сделать это удается не везде. Заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что в школе № 13 для учеников введен субботний классный час. Школьники приходят на один урок, а затем возвращается домой. Необходимость такого классного часа вызывает сомнения, поэтому Александр Кузнецов пообещал разобраться в ситуации.

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