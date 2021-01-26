"Трактор" отправздновал непростую победу с "Барысом" - 3:2.

Такие матчи специалисты называют битвой не за два очка, положенных за победу, а сразу за четыре. Дело в том, что «Трактор» и «Барыс» перед игрой в Нур-Султане имели равно количество очков – по 57 и занимали шестое и восьмое места. В случае успеха в очном поединке одной из команд шансы закрепиться в зоне плей-офф существенно возрастают.

А у «Трактора» был еще и повод расквитаться с обидчиком – в этом сезоне на своей площадке челябинцы уступили клубу из Казахстана – 2:4.

В сегодняшнем гостевом матче, который из-за жестких карантинных ограничений проходил в Нур-Султане без зрителей, «Трактор» первым открыл счет – на 12-й минуте отличился Алексей Бывальцев. Во втором периоде «Барыс» отыгрался, но уже спустя полторы минуты «Трактор» снова повел в счете притом с разницей в две шайбы – 3:1: за столь короткий промежуток времени у черно-белых сумели отличиться капитан Сергей Калинин и лучший бомбардир «Трактора» Виталий Кравцов. В третьем отрезке матча «Барыс» сократил преимущество челябинцев до минимума – 2:3, и концовка периода обещала быть «валидольной»… Так оно и произошло. Хозяева бросили на штурм ворот Ивана Федотова. Незадолго до сирены казахстанцы «забили» шайбу по-футбольному - коньком, что запрещено правилами. Арбитры поначалу отменили взятие ворот, но потом решили еще раз просмотреть эпизод по видео. После пятиминутного разбирательства судьи приняли решение не засчитывать гол – шайба заброшена в сдвинутые ворота. За минуту до конца «Барыс» имел несколько реальных голевых моментов, но «Трактору» в этот день сопутствовала удача.

- Очень рады победе в этой непростой игре. К сожалению, отдали инициативу в третьем периоде, прижались к воротам, но сыграли самоотверженно и взяли нужные два очка, - прокомментировал итог матча с «Барысом» главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Уже 28 января «Трактор» в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью», а с 1 февраля черно-белые проведут пятиматчевую домашнюю серию – первый соперник казанский «Ак Барс».