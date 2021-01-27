Челябинец снял на видео, как самый крупный дятел в России добывает еду

Фото: кадр из видео "Птицы Челябинской области" / vk.com

Видео, на котором так называемый черный дятел пытается добраться до еды, опубликовал челябинец Григорий Смолин в группе «Птицы Челябинской области». Он заснял пернатого в лесу, когда тот вовсю долбил березу, снимая с нее кору.

Черных дятлов по-другому называют желна — этот вид считается самым крупным на территории России. Птицы питаются муравьями и жуками, но и не прочь полакомиться даже пчелами, поэтому их прозвали пчеловорами.

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