В Челябинске обкатывают новый низкопольный трамвай

Стоит такой трамвай 45 млн. Фото: Миндортранс Челябинской области

Новая модель трамвая Усть-Катавского вагонзавода вышла на улицы Челябинска. Трамвай привезли к нам на тестовые испытания, поскольку в Усть-Катаве ему не покататься: там нет полноценного трамвайного движения, лишь несколько служебных и тестовых линий.

Новый трамвай низкопольный, с большими панорамными окнами, сиденьем с подогревом и умными дверями. В нем 33 пассажирских кресла, а максимальная вместимость — 116 пассажиров. Стоит такой 45 млн.

— Также в вагоне организована система климат-контроля, имеются тепловые завесы, которые зимой сохраняют тепло в вагоне, а летом — прохладу, — сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Пассажирами в первом рейсе стали заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, сотрудники «ЧелябГЭТ» и завода-изготовителя. Пока покупать вагон власти не планируют, но обещают присмотреться к нему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru