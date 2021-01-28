Не пережили коронакризис: в Челябинске за время пандемии закрылось 144 кафе и ресторана

Летом общепиты разрешили открыть летники, и это хоть помогло продержаться им на плаву. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не все общепиты в Челябинске смогли выдержать удар коронавируса. Кафе и рестораны прошли полный локдаун, режим «летнего кафе», ограничения режима работы и прочие ограничения. Кому-то пришлось сменить концепцию и формат. А кому-то и вовсе — закрыться. По данным челябинского бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, в Челябинской области за время пандемии перестали существовать около 200 кафе и ресторанов из которых 144 — в Челябинске. Среди них — «Штолль», «Белый кролик», «Имбирь» и другие. И сейчас общепит продолжает испытывать трудности.

— Если мы хотим сохранить отрасль, то нужно говорить не об отсрочке обязательных платежей, а об амнистии по всем налогам и сборам (включая штрафы и пени) за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Вместе с тем необходимо отсрочить арендные платежи за государственное и муниципальное имущество, в том числе и земельные участки, ввести федеральный мораторий на повышение кадастровой стоимости, — заявил Александр Гончаров на круглом столе о проблемах общепита. Тема обсуждалась на площадке ЗСО Челябинской области.

По мнению Гончарова, в регионе нужно развивать туризм, тогда общепит, как сопутствующая отрасль, получит новый импульс для развития.

Участники круглого стола высказали и другие идеи, чтобы поддержать предпринимателей: объединить крупные магазины с общепитами, создать новые парки, скверы, пляжи и другие места отдыха, где пользуются спросом точки питания, продлить мораторий на банкротства для общепита, ввести компенсации по арендным платежам и другие.

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