На месте стихийного рынка на Комсомольском проспекте появится сквер

В 2021 году на месте стихийного рынка на Комсомольском проспекте создадут общественное пространство — с дорожками и малыми архитектурными формами. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова на пресс-конференции.

— Мы изучали этот вопрос, место знаковое. Но после изучения документации выяснилось, что часть некапитальных торговых объектов на этом месте имеют действующие договоры на работу, — сообщили Наталья Котова.

По ее словам, в этом году силами администрации района снесут невостребованные торговые ларьки и на это месте организуют общественное пространство.

— Пусть небольшое, но с пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами, — добавила мэр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru