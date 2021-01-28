«Как в парке Горького»: мэр Челябинска Наталья Котова анонсировала строительство парков и скверов в 2021 году

Котова пообещала заняться Комсомольским проспектом Фото: cheladmin.ru

Сегодня на пресс-конференции по итогам 2020 года Наталья Котова рассказала о планах по строительству парков и скверов. По ее словам, в городе создадут порядка 40 новых общественных пространств, никакой из районов не будет обделен.

— Есть задумки по парку «Качели», как мы его сейчас называем. Планируем выполнить плоскостное сооружение как в парке Горького, в Москве, 36 качелей на одном месте, ни одна не повторяется, и дети катаются все на разных качелях, — рассказала Наталья Котова.

Помимо этого, мэрия обещает заняться благоустройством Комсомольского проспекта от улицы Чайковского до улицы Чичерина. Планируется и создание бульвара от улицы Красный Урал. Деньги на все это будут брать не только из бюджетных средств — на помощь придут предприниматели. В каждом районе Наталья Котова пообещала организовать не меньше одного общественного пространства.

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