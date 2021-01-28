В мэрии сообщили, когда полностью закроют Ленинградский мост

Ремонт Ленинградский мост ждал давно. Фото: КДХ Челябинска

В мае 2021 года движение по Ленинградскому мосту будет полностью закрыто. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Челябинска Наталья Котова.

— К сентябрю 2022 года Ленинградский мост планируется открыть после реконструкции, — сообщила мэр. — Минимизировать риски заторов нам поможет развязка на Братьев Кашириных.

Она добавила, что планируется также пересмотреть работу светофоров по Братьев Кашириных, Каслинской, Ворошилова, Автомеханической. Трамвайные линии со стороны ЧГРЭС в сторону площади Павших революционеров останутся на прежнем месте, а на ЧТЗ появится новый поворот — на перекрестке Российской и Победы в сторону Горького.

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