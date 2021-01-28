Кандидат в мэры Челябинска стал главой района

Николай Шиманович теперь пять лет будет возглавлять Катав-Ивановский район
Депутаты избрали нового главу Катав-Ивановского района. Им стал адвокат бывшего вице-губернатора Андрея Косилова, устроившего жуткое ДТП, Николай Шиманович. Ранее новоиспеченный глава был кандидатом в мэры Челябинска.
Сегодня, 28 января, на собрании депутатов Катав-Ивановского района Николай Шиманович представил программу развития на ближайшие годы, ответил на вопросы. В итоге его кандидатуру поддержали единогласно.
Николай Шиманович юрист по образованию. С 2005 по 2009 годы возглавлял город Трехгорный.
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