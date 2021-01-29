В Челябинске навсегда закрыли ресторан «Титаник»

Ресторан «Титаник» проработал в Челябинске 20 лет. Фото: Chelrestoran.ru

В Челябинске навсегда закрыли один из первых частных ресторанов города — «Титаник». На его месте по улице Цвиллинга, 42 откроют другой. Об этом корреспонденту КП-Челябинск в пятницу, 29 января, сообщили в группе «Рестостар», проектом которого являлось заведение.

— Ресторан TITANIC 2000 закрыт и перестал существовать, — рассказала собственник помещения Екатерина Кханбхай — В данный момент помещение вакантно, ведется поиск нового арендатора.

КП-Челябинск подтвердили, что на месте «Титаника» откроют другой ресторан. Он тоже будет в ходить в группу «Рестостар», но когда его откроют и под какой вывеской, пока неизвестно.

«Титаник» открыли в Челябинске в 2000 году. В заведении площадью 380 квадратных метров, стилизованном под пароход, было два зала на 60 и 30 человек, закрытые кабины, танцпол и сцена. В 2015 году в ресторан прошел проверку ведущей скандального проекта «Ревизорро» Елены Летучей.

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