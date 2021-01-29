Ситуация стабилизируется: в Челябинской области больницы возвращаются к плановой работе после COVID-19

Свободный «ковидный» коечный фонд на госпитальный базах составляет 30%.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области больницы к плановому приему пациентов вернулись семь больниц и два отделения. Свободныи «ковидный» коечныи фонд на госпитальныи базах составляет 30%, а с 1 февраля в регионе возобновляются диспансеризация и профосмотры. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Решение по сокращению коек принимается оперштабом по борьбе с коронавирусом при правительстве Челябинскои области. Учитывают ситуацию с коронавирусом, требования к логистике и маршрутизации пациентов.
— Основная цель — восстановить прежнюю профильную деятельность медучреждении и оказание доступнои , качественнои медпомощи людям, — рассказал министр здравоохранения Челябинскои области Юрий Семенов.
Уже вернулись к плановому режиму работы районные больницы Верхнеуральска, Еткуля, Карталов и Сосновского района, ГКБ № 3 Миасса, ГКБ №3 Магнитогорска, детская ГКБ №7 Челябинска. В ОКБ №3 к плановой работе пока вернули 40 коек, в ГКБ №1 восстановил профильную деятельность хирургический корпус.
В течение недели полностью возобновят плановую работу ГКБ №11 Челябинска, ГКБ №1 Копейска, районная больница Каслей, областной перинатальный центр и областной госпиталь ветеранов. Частично вернутся к плановой работе 120 коек в Саткинской больнице и 20 коек в Златоусте, 100 коек в ЦОМИД (Магнитогорск).
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