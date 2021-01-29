Под Челябинском закрыли частный дом престарелых из-за коронавируса

Пансионат «Подсолнухи» закрыли на 45 дней Фото: Алексей ФОКИН

Пансионат «Подсолнухи», расположенный в СНТ «Вишневый», закрыли на полтора месяца за ряд серьезных нарушений санитарного законодательства.

В управлении ФССП Челябинской области рассказали, что из-за приема постояльцев без медицинских справок и обследования, пять пожилых людей заразились коронавирусом, двоих пришлось госпитализировать. Контактных не отправили сдавать анализы на COVID-19, не изолировали и оставили в пансионате без наблюдения врача.

Кроме того, в доме престарелых нарушали правила приготовления пищи, в трехместные комнаты, где также не было туалетов, селили по 4-5 человек, у постояльцев не было полотенец, шкафов для одежды, столов, стульев, а в санузлах отсутствовали перегородки.

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