Появились первые эскизы памятника медицинским работникам, который хотят установить в Челябинске

Фото: Михаил Щапов

Итальянский архитектор Леонард Бутеа подготовил первые эскизы памятника медицинским работникам, который хотят установить в Челябинске. Идея состоит из нескольких частей: в сквере Андриевского хотят сделать не просто стеллу, но и организовать общественное пространство. Это лучше увидеть своими глазами.

Фото: Михаил Щапов

Фото: Михаил Щапов

Фото: Михаил Щапов

Фото: Михаил Щапов

Изначально, когда выбирали место для памятника, рассматривали Кировку и сквер возле ГКБ № 1. Памятник может появиться в Челябинске уже в этом году. Кто является инициатором установки, и зачем вообще этот памятник нужен, читайте в интервью КП-Челябинск с председателем «Союза отцов Челябинской области» Михаилом Щаповым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru