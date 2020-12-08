Михаил Щапов показывает черновые эскизы памятника медикам Фото: Алена МЫЗГИНА

Уже в следующем году в Челябинске может появится памятник медицинским работникам в знак благодарности за их труд. Сейчас обсуждается два места для его установки — Кировка и сквер возле Городской клинической больницы №1. Мы встретились с инициатором проекта — председателем «Союза отцов» Челябинской области Михаилом Щаповым, чтобы узнать, кто будет разрабатывать эскизы и когда памятник появится в городе.

Кому нужен памятник

Как рассказал Михаил Щапов, с предложением установить мемориал он выступил еще в августе этого года. Инициативу поддержали многие врачи и общественники региона — все они вошли в рабочую группу.

— Памятник медикам — это некая благодарность от всех нас за их колоссальный труд. Многих в Челябинской области коснулась беда: кто-то потерял близких, кто-то сам переболел, к сожалению даже многие медицинские работники от нас ушли. Не имея вакцины, они стоят на передовой. Каждый, кто принимает ежедневно пациентов, водители скорых, медсестры или те кто работает к «красной зоне». Почти каждую неделю как сводки с фронта. Памятник — это то, что еще большое сплотит, вдохновит всех нас и медицинское сообщество. Надеюсь, в будущем памятник станет местом, где будет собираться молодежь, приезжать молодожены, — рассказал Михаил Щапов.

Рыцарями считают челябинские дети медиков, которые воюют с коронавирусом Фото: Алена МЫЗГИНА

Где будет мемориал?

Установить памятник медикам «Союз отцов» предложил на Воровского, 16 в сквере возле Городской клинической больницы №1. Официальными ответами это место одобрили главный архитектор Павел Крутолапов и глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— Мы предлагали еще место на Воровского, 28, где недавно снесли дом и разрабатывают сквер. Но главный архитектор ответил, что согласованный проект сквера не предполагает установку мемориальных объектов. А вот место возле ГКБ №1 Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска готово рассмотреть, — рассказывает Михаил Щапов. — Так даже лучше, на мой взгляд. Это место прямо ждет памятник, оно открыто для посещения. Рядом городская больница, министерство социальных отношений, областная больница — место знаковое. И мы не выделаем какую-то конкретную больницу. Памятник должен быть на нейтральном месте, в центре Челябинска на самом лучшем месте рядом с медицинским учреждением.

Напомним, на минувшей неделе Владимир Мякуш сообщил журналистам, что памятник предлагают установить на Кировке — напротив Минздрава Челябинской области — на средства депутатов. Михаил Щапов считает, что, несмотря на то, что появилось еще одно место для памятника, лучше будет, если его выберут сами челябинцы и специалисты в этой области.

— Я очень благодарен за полученную поддержку председателю Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Мякушу. В октябре на заседании депутатов ЗСО он предложил направить премиальный фонд депутатов на выплаты медикам и на этом же заседании сообщил о нашей инициативе. Все проголосовали за поддержку нашего предложения. Так совпало, что недавно я провел с ним встречу, рассказал о своей задумке. Радует, что он поддержал все наши инициативы, в том числе и с памятником для медицинских работников, — комментирует Михаил Щапов.

Как добавил Михаил Щапов, его проект - полностью общественная инициатива, о которой также оповещен полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Причем тут итальянцы?

Как рассказал Михаил Щапов, разработкой эскиза памятника займется зарубежная компания.

— Мы уже привлекли к работе итальянского специалиста бесплатно. Это, согласитесь, большой плюс. Наша страна в свое время оказала Италии колоссальную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. И для нас привлечение специалиста такого уровня большая честь, — считает Михаил Щапов.

В ближайших планах — встретиться с главным архитектором, чтобы внести технические коррективы. После этого «Союз отцов» планирует запустить сайт, где будет объявлен открытый благотворительный конкурс для художников и скульпторов на лучшую идею.

— Наш проект исключительно общественный и благотворительный. Важно, что эта инициатива с «низов». Поэтому идеи мы принимаем в дар. Когда мы выберем 2-3 работы, то объявим голосование среди жителей. А уже после, когда будет понятен объем и стоимость изготовления композиции, откроем сбор средств, — добавляет Михаил Щапов. — Сегодня уже есть благотворители, которые готовы оказывать помощь и они уже ее оказывают. Это проектные организации, в том числе и в Италии. Есть большое желание открыть памятник 21 июня 2021 года в День медицинского работника. Возможно, данный проект понравится жителям других наших городов и его так же можно будет установить в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и так далее.

Такие трогательные слова благодарности дети пишут челябинским медикам Фото: Алена МЫЗГИНА

Доброе слово и медику приятно

А пока рабочие эскизы будущего памятника еще находится в разработке, «Союз отцов» параллельно запустил акцию «Доброе слово» — собирает письма и рисунки от взрослых и детей с пожеланиями для медиков. Сегодня активно начали подключаться школы и детские сады Челябинска. Дети пишут письма с благодарностью и готовят рисунки.

— Например, девочка одна пишет «Спасибо, что спасли мою бабушку». Это очень трогательно. Я как-то поехал на встречу, смотрю, стоит скорая. Подхожу, стучу в окошко. Водитель в напряжении — понятно, все устали. Я ему протягиваю рисунок и несколько писем от детей, говорю это вам и вашей бригаде подарок от ребенка. Вы бы видели его реакцию — заулыбался, в глазах появился огонек, поблагодарил, — рассказывает Михаил Щапов. — Очень надеюсь, что его коллеги как-нибудь за чаем в перерыв посмотрят на эти рисунки и воспрянут духом.

В следующем году вместе с Государственным историческим музеем Южного Урала запланирована фотовыставка — медики сейчас и в советское время. «Союз отцов» также планирует печатать и дарить поликлиникам и больницам фотографии известного фотографа Елены Шумиловой.

— Нам важно показать подрастающему поколению роль медицинского работника в разное время, то, что независимо от эпохи, их труд очень важен. Порой мы позволяем себе вольность недооценивать ту колоссальную цену, которую они платят, чтобы наши близкие были спасены, — добавил Михаил Щапов.

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