В Челябинской области коечный фонд ковидных баз сократили почти наполовину

Свободный коечный фонд в Челябиснкой области на 1 февраля составляет 23 %. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Южном Урале продолжают сворачивать ковидные базы. Ковидный фонд сократили уже почти на половину — до 4201 коек, коек на долечивание — до 570. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на традиционном брифинг по коронавирусу в регионе.

— Из 29 госпитальных баз остается 16, возможно, к среде их станет еще меньше — на 700 коек. Свободный коечный фонд даже при таких объемах составляет 23 процента. Все больше медорганизаций возвращаются к плановому оказанию помощи, — сообщила Ирина Гехт.

Власти отмечают позитивную динамику по коронавирусу в регионе. Так, за прошедшие сутки были выписаны 579 человек — это рекорд за пандемию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru