Власти рассказали, сколько школьников Челябинской области учатся по пятидневке

Одной пятой части южноуральских школьников приходится учиться по субботам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на брифинге по коронавирусу министр образования Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, сколько школьников учатся по пятидневке. По его словам, из 800 школ — 374 работают по пятидневке, а 426 школ обучаются в пяти-шести дневном режиме. Однако, если смотреть по количеству учеников, то картина будет куда более положительной.

— Если брать по детям, то 79,5% школьников учатся по пятидневке, — уточнил Александр Кузнецов. — Из них 96% — в начальной школе, в среднем звене — 72 %, в старшем — 30%.

Самая высокий рост перехода на пятидневку замечен в Магнитогорске. По сравнению с прошлым годом, так стали обучаться на 36% учеников больше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru