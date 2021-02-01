В школах Челябинской области на карантин закрыли 67 классов

На больничном сейчас находятся 1183 школьника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Южном Урале, по данным властей, пока нет гриппа. Однако набирает обороты заболеваемость ОРВИ. Также продолжает шествие по региону коронавирус, но по нему наметилась положительная динамика. Из-за ОРВИ в Челябинской области закрыто на карантин 67 классов. Об этом сообщил министр образования и науки Александр Кузнецов на очередном брифинге по ковиду в регионе.

— Мы ведем ежедневный мониторинг. У нас в 33 школах 67 классов на карантине, это в общей сложности 1183 человека. Напомню, у нас 411 тысяч школьников из них — 1183 на карантине, это доли процентов. Пока мы расцениваем ситуацию по заболеваемости в образовательных организациях как достаточно спокойную, стабильную, — рассказал Александр Кузнецов.

По его словам, такая же ситуация по заболеваемости и среди педагогов.

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