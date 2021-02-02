В Челябинской области медики отказались прививать пожилых людей от коронавируса

По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, пожилым людям нужно делать прививку. Более того, они сейчас в приоритете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Карабаше старт вакцинации от коронавируса обернулся скандалом. На очередном брифинге по ковиду редактор газеты «Карабашский рабочий» Наталья Зарипова, рассказала вице-губернатору Ирине Гехт, что жителям старше 60 лет отказывают в прививке. По словам журналистки, медики ссылаются на инструкцию к вакцине, где отмечено, что препарат не подходит для этой возрастной категории. Пожилым людям нужно ждать другую вакцину.

Первого заместителя губернатора Челябинской области Ирину Гехт возмутило такое положение дел. Она заверила журналистов, что карабашцев дезинформируют: с 25 декабря вакцину разрешено ставить пожилым. Наоборот, они сейчас в приоритете.

— Возникают вопросы о профессионализме. После инструкции были письма от Росздравнадзора и минздрава о том, что прошли дополнительные испытания и вакцина безопасна для пожилых людей. Мы проговаривали это и не раз на селекторах с главными врачами. Сама поговорю в главврачом о ее компетентности, — ответила вице-губернатор.

Напомним, накануне, 1 февраля, в Челябинской области открылась запись на вакцинацию от COVID-19 через Госуслуги. Желающим сделать прививку нужно зайти в личный кабинет и выбрать услугу «Вакцинация от COVID-19». Подробнее о том, как записаться на вакцинацию, читайте в нашем материале.

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