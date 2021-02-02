С арендаторов в парке Гагарина незаконно требовали платить земельные налоги

Нарушения в договорах должны устранить до 26 февраля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление культуры администрации Челябинска получило предупреждение от регионального УФАС из-за договоров для арендаторов в парке Гагарина. Бизнесменам, которые хотят разместить свои нестационарные объекты в парке, предоставляется договор купли-продажи, где одним из условий является уплата земельного налога. Однако оплачивать его предприниматели не обязаны.

— Земельный участок — парк им. Ю. А. Гагарина — предоставлен учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. В связи с требованиями действующего законодательства обязанность по уплате земельного налога возникает именно у МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина», — сообщают в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Из-за этого условия бизнесмены отказываются арендовать землю в парке. А поскольку контроль за парком Гагарина возложен на управление культуры, то, по мнению УФАС, они позволили допустить учреждению такую оплошность в документах.

— Указанное положение в форме договора может противоречить Приказу Управления «О нестационарных торговых объектах, размещаемых на территориях зоопарка и садов, парков культуры и отдыха», — добавили в УФАС.

Предупреждение должно быть исполнено до 26 февраля. Если нарушения не устранят, будет возбуждено дело за нарушение антимонопольного законодательства.

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