Фото: Минздрав Челябинской области

На 71 году жизни умер челябинский хирург Сергей Совцов. Информацию о его смерти сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области. Сергей Совцов являлся заведующим кафедрой хирургии «Уральской государственной медицинской академии», а также профессором в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

За свою жизнь он выполнил более 5 тыс. операций, а с 1992 по 2008 год был главным хирургом области. Благодаря ему в регионе стали применять инновационные методы хирургии, а труды доктора известны по всей России. На его счету 18 пособий и более 20 изобретений на новые способы оперирования.

— Минздрав Челябинскои области выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги, большого специалиста и мудрого наставника — Сергея Александровича Совцова, — сообщили в пресс-службе минздрава.

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