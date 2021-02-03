На северо-западе Челябинска появится новый проспект за 100 миллионов рублей

Согласно условиям конкурса, его сделают в этом году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Северо-Западе Челябинска сделают проспект, который обойдется властям в 100 млн рублей. Речь идет о проспекте Героя России Евгения Родионова в ЖК «Ньютон». На сайте госзакупок уже появилась информация о конкурсе, согласно которому начальная цена контракта — 101,6 млн рублей, а прием заявок от подрядчиков завершится 20 февраля.
Дорогу, о которой уже давно просят жители «Ньютона», сделают от улицы Татищева до улицы Академика Макеева. Проезжая часть будет шириной в 12,5 метров, а тротуары — по 3 метра. Работы планируют завершить до 20 октября.
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