В Челябинской области сотрудники гостиницы забили коллегу до смерти

Продолжается расследование уголовного дела
Фото: Олег ЗОЛОТО
Двух жителей Сатки обвиняют в групповом убийстве (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Как рассказали в Следственном комитете Челябинской области, инцидент произошел ночью 29 января.
Вечером два сотрудника гостиниченого двора выпили и поссорились с коллегой. Конфликт закончился тем, что подозреваемые начали бить мужчину по голове, а после тело скинули в водоем гидротехнического сооружения, расположенный вблизи гостиничного дома.
Суд заключил обвиняемых под стражу. Расследование дела продолжается.
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