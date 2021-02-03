В Челябинской области сотрудники гостиницы забили коллегу до смерти

Продолжается расследование уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух жителей Сатки обвиняют в групповом убийстве (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Как рассказали в Следственном комитете Челябинской области, инцидент произошел ночью 29 января.

Вечером два сотрудника гостиниченого двора выпили и поссорились с коллегой. Конфликт закончился тем, что подозреваемые начали бить мужчину по голове, а после тело скинули в водоем гидротехнического сооружения, расположенный вблизи гостиничного дома.

Суд заключил обвиняемых под стражу. Расследование дела продолжается.

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