Челябинские студенты могут бесплатно сходить на каток

Студенты смогут бесплатно кататься весь февраль
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В парке Гагарина каток сделали бесплатным для студентов. Акция будет действовать весь февраль. Чтобы получить билет, необходимо предъявить свой студенческий в кассу. Отметим, что никакие временные ограничения не будут действовать.
— Акцией может воспользоваться студент любой формы обучения, при предъявлении (не чужого) студенческого в кассу катка, — сообщили в администрации парка.
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Пт с 11:00 до 23:00
Сб с 9:00 до 23:00
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