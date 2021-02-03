Челябинские студенты могут бесплатно сходить на каток

Студенты смогут бесплатно кататься весь февраль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке Гагарина каток сделали бесплатным для студентов. Акция будет действовать весь февраль. Чтобы получить билет, необходимо предъявить свой студенческий в кассу. Отметим, что никакие временные ограничения не будут действовать.

— Акцией может воспользоваться студент любой формы обучения, при предъявлении (не чужого) студенческого в кассу катка, — сообщили в администрации парка.

График работы:

Пн-Чт с 11:00 до 21:00

Пт с 11:00 до 23:00

Сб с 9:00 до 23:00

Вс с 9:00 до 21:00

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