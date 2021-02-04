На Южном Урале провели первую пересадку костного мозга

Врачи ЧОКБ совершили настоящее чудо
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В отделении гематологии Челябинской областной клинической больницы прошла первая на Южном Урале пересадка костного мозга. Пациентка год боролась со страшным заболеванием крови, сообщили в больнице.
— Пациентке провели трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток,- сообщили в ЧОКБ.
Женщина провела в областной больнице три недели, прошла массу процедур. После пересадки у нее появился шанс жить дальше.
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