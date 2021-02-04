Минздрав проверит информацию о конфликте врачей в больнице Челябинской области

В чем суть конфликта - разберется минздрав Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минздрав проверит информацию о конфликте в больнице Верхнеуральска. Сегодня, 4 февраля, туда выехал Евгений Ванин. Ранее СМИ сообщили, что в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, из-за чего медработники решили уволиться.

— В Верхнеуральской районной больнице на данный момент проходит ряд проверок Министерства здравоохранения, назначенных ранее и связанных с работой медицинского учреждения в целом, — сообщили в региональном минздраве.

Сегодня, 4 февраля, в больницу выехал замминистра здравоохранения Евгений Ванин, который встретится с сотрудниками и выяснит, имеет ли место конфликт в коллективе.

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