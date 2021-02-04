В закрытом городе Челябинской области построят еще один инфекционный госпиталь

Больница нужна, чтобы вернуть остальные учреждения в обычную работу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Озерске Челябинской области построят инфекционный госпиталь на 60 коек с отделением реанимации и современным оборудованием. Об этом в Instagram сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину, — написал глава региона.
Инфекционка будет построена на базе клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства. И открыть ее планируют уже в этом год
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru