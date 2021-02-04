Глава Металлургического района Сергей Кочетков о фонтанах с кипятком: «Хотелось бы капремонта сетей»

Вчера поздно вечером на Богдана Хмельницкого забил фонтан с кипятком до 4 этажа. Фото: соцсети

Коммунальные сети в Металлургическом районе изношены и требуют ремонта, но финансирования на плановую реконструкцию не хватает. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава района Сергей Кочетков.

— Проблем много, хотелось бы капитального ремонта. Реконструкция ведется в несколько этапов — сначала ремонтировали небольшие диаметры и основные створы. Сейчас в планах переходить на внутриквартальные ремонты, — сказал Сергей Кочетков. — Но, конечно, если бы было финансирование соответствующее, то это было бы хорошим подспорьем для ремонта сетей летом.

В Металлургическом районе за последний месяц произошло три прорыва на теплотрассах. В результате десятки домов оставались какое-то время без воды и тепла. Последний прорыв случился вчера на улице Богдана Хмельницкого — фонтан кипятка поднялся до четвертого этажа. Три дома и детский сад были без воды и отопления до сегодняшнего полудня.

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