Фонтан кипятка до четвертого этажа в Челябинске оставил без тепла несколько домов

Местные жители шутят: "Кипяток с доставкой на дом". Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.com

Вчера вечером, 3 февраля, на улице Богдана Хмельницкого между 13 и 15 домами забил фонтан кипятка. Фотографиями «горячего источника» поделились местные жители в соцсетях. Сегодня с утра на месте работает аварийная бригада ЧКТС.

Как сообщили КП-Челябинск в МУП «ЧКТС», несколько ближайших домов отключили от тепла. Сейчас, утром 4 февраля, на месте работает аварийная бригада. Устранить аварию планируют до 12:00.

Как сообщили в мэрии, авария произошла из-за повреждения на теплотрассе диаметром 150 мм. Отключена горячая вода и отопление в трех домах и одном детском садике.

— Кипяток с доставкой на дом, — пишут жители района.

По их словам, это место — болевая точка коммунальщиков.

— В этом сезоне уже 2-3 раза копали, меняли чего-то, — сообщают горожане.

15 января на подающем трубопроводе тепловой энергии по улице Винницкой произошла авария, из-за чего 51 многоквартирный дом, 15 частных и 3 объекта социального назначения остались без отопления.

20 января в результате еще одного прорыва без тепла и горячей воды остались 39 жилых домов, два садика и три школы.

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