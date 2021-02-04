«Штраф за бедность»: челябинцев вновь ждут платежи за неуплату ЖКХ

С 1 января остановилось действие моратория на взимание штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Уже в феврале жителям Челябинской области вновь начислят штрафы за неуплату или неполное погашение долгов за январские услуги ЖКХ. По словам Минстроя РФ, это связано со спадом пандемии и снятию многих ковидных ограничений. Это подтверждается и постановлением правительства № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», срок которого уже истекает.

Челябинский общественник и председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Смышляев считает, что возобновление штрафных мер по отношению к должникам является несвоевременной мерой:

— На самом деле, коронавирус никуда не делся. Болезнь не побеждена, а вот настоящие последствия пандемии жители региона начинают ощущать только сейчас. Если смотреть официальные данные Главного управления по труду и занятости региона касательно безработицы, мы увидим, что на декабрь 2020 у нас 67 726 граждан стоят на учете. Откуда этим людям брать деньги на оплату ЖКХ? И это только официальные числа.

Политик считает, что необходимо продлить меры поддержки населения минимум до июня 2021 года:

— Понятно, что основной интересант штрафных мер — это коммунальщики. Но экономика только приходит в себя, это дело нескольких месяцев или даже лет. Надо рассматривать интересы, в первую очередь, жителей Челябинской области.

Напомним, что с апреля 2020 года коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период коронавирусных ограничений было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате или задолженности. Теперь же расчеты осуществляются без послаблений и мер поддержки.