Замгубернатора Челябинской области прокомментировала конфликт врачей

Ирина Гехт
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Первый вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала конфликт между хирургом и главврачом больницы Верхнеуральска. Из-за инцидента медработники решили уволиться.
— Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав, — сказала Ирина Гехт.
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