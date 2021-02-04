Замгубернатора Челябинской области прокомментировала конфликт врачей

Ирина Гехт Фото: Валентина ВАГАНОВА

Первый вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала конфликт между хирургом и главврачом больницы Верхнеуральска. Из-за инцидента медработники решили уволиться.

— Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав, — сказала Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru