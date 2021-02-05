Водителей Челябинска попросили не мешать спецтехнике чистить город от шуги

Водителей просят не мешать спецтехнике. Фото: Челябинский дорожник / T-me.org
В Челябинске из-за выпавшего снега и потеплением на дорогах образовалась шуга. Дорожники задействовали для уборки улиц от нее, по данным администраций районов, 277 рабочих и 284 спецмашины.
— Просим водителей отнестись с пониманием и не создавать помех при прохождении колонн снегоуборочной техники, — сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.
В городе сегодня чистят проезжую часть, убирают снег с остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.
Информация о количестве техники и рабочих предоставлена с учетом данных администраций районов.
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