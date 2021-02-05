На «трассе смерти» в Челябинской области снизилось число жертв ДТП

Число жертв ДТП стало меньше на четверть Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

«Трасса смерти» или «дорога смерти» — так называют трассу М5 в Челябинской области из-за большого числа аварий. Еще бы: движение из Европы в Азию интенсивное, есть сложные участки в горно-заводской зоне, да еще и погода подкидывает сюрпризы.

Упрдор «Южный Урал», отвечающий за федеральные трассы в Челябинской области заявил о снижении количества жертв ДТП на четверть. Если быть точнее — 26,4%.

— Всего 2020 году на федеральных автодорогах региона зафиксировано 276 аварий, что на 17,1% меньше, чем в 2019 году, — отчитались в управлении.

Улучшить статику и самое главное — спасти человеческие жизни удалось благодаря реализации программы повышение уровня безопасности дорожного движения: строительству надземных пешеходных переходов, появлению новых табло переменной информации и автоматизированного пункта весогабаритного контроля. За прошлоый год удалось ликвидировать три очага аварийности.

— Впервые на Южном Урале установили оптико-волоконные дорожные знаки с динамической индикацией на кривых в плане дороги и светодиодные катафоты в дорожном покрытии по типу «кошачий глаз», — добавили дорожники.

А может красивые цифры появились благодаря пандемии, когда весной все сидели на карантине? Нам возразили, что нет.

— Интенсивность такая же высокая, как в прошлые годы, — уточнили «Комсомолке» в Упрдор «Южный Урал».

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