В центре Челябинска демонтировали ледовые скульптуры, но городок останется

В городке останется елка и появятся новые аттракционы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из-за аномального потепления на главной площади Челябинска демонтировали ледяные скульптуры. Однако сам городок продолжит работу.

— Мы приступаем к установке дополнительных аттракционов. Также останутся елка, праздничное оформление и продолжит работу новогодняя ярмарка, — рассказал на аппаратном совещании замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Главы районом также сообщили, что пришлось убрать ледовые городки.

Напомним, в конце минувшей неделе температура воздуха в Челябинске поднялась выше нуля, а в ночь на воскресенье резко похолодало. Между тем, МЧС выступило с предупреждением к южноуральцам. Прогноз погоды читайте в нашем материале.

На площади не осталось ни одной скульптуры, даже ограждение демонтировали. Фото: камеры «Интерсвязи»

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