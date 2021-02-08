«Это не наш»: в Челябинске управляющие компании и дорожники делят снег

На этой неделе по дворам пройдут рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за аномального потепления всю прошлую неделю коммунальщики активно очищали крыши многоэтажек от подтаявшего снега и наледи.

— Вчера, после обильного снегопада, на многоквартирных дома работали 20 единиц техники и 1200 дворников. Сегодня будут работать 60 единиц техники 1600 дворников, — рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. — Есть проблема с небольшими управляющими компаниями — у них не хватает людей и техники. Их берем на контроль и, если нужно, помогаем в уборке снега.

Между тем, некоторые недобросовестные службы, отвечающие за уборку снега во дворах, вместо того, чтобы вывозить снег, просто выталкивают его на проезжую часть. В результате возникают споры с дорожниками, а пока идет выяснение отношений, снежные кучи вызывают возмущение горожан.

— Во дворе снег убрали, вытолкнули на улично-дорожную сеть. А подрядчики, которые работаю на дорогах, говорят: «Это не наш снег» и начинают препираться, — возмутилась мэр Наталья Котова.

Градоначальница попросила взять ситуацию на контроль, состыковать работу всех служб. На этой неделе будут рейды во дворах — проверят вывоз снега и обработку противогололедными смесями.

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